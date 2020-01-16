Госдуме предложили ликвидировать партии за неуважение к России и обществу

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в парламент законопроект, который предлагает ликвидировать партии за неуважение к стране и обществу.
Авторами документа стали депутаты Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот. Необходимость принятия законодательной инициативы они объяснили необходимостью дополнительных мер из-за «активной антироссийской пропаганды», которую члены оппозиционных партий ведут из-за границы.
«Российская оппозиция уезжает за рубеж, но не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране», — приводит «Интерфакс» выдержку из документа. В связи с этим депутаты предложили дополнить существующий закон о политических партиях, по которому последние не должны «умалять авторитет государства и государственных символов и институтов» на мировой арене. Речь идет о явном неуважении к обществу, государству, Конституции РФ и официальным госсимволам.
Еще авторы хотят установить норму, позволяющую ликвидировать партию «антироссийского толка» в случае финансирования избирательных кампания и кандитатов из-за рубежа.