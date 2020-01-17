Семь депутатов думы Артемовского городского округа (Свердловская область), ранее отказавшиеся от мандатов из-за недоверия спикеру, не приехали на встречу с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Как рассказали участники совещания, на встрече, помимо Бидонько, присутствовали глава Артемовского ГО Андрей Самочернов и 10 из 13 избранников, продолжающих работу в думе.
«Договорились, что дума будет продолжать работу — осваивать бюджет, готовиться к 75-летию Победы. На встрече также прозвучало, что, может, кто-то [из депутатов, сдавших мандаты] подумает. Если они не изменят свое решение (тем более, сегодня они не приехали), будем думать, как проводить довыборы [в гордуму]», — рассказал «URA.RU» спикер думы Артемовского ГО Константин Трофимов. Также он отметил, что конфликтная ситуация стала для него «громом среди ясного неба».
На момент публикации получить комментарий противоположной стороны не удалось — избранники не ответили на звонки корреспондента.
Вице-губернатор Сергей Бидонько, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на демарш, дума Артемовского продолжит работать. «Большинство депутатов — 13 человек — продолжают работу, поэтому дума будет вполне легитимна, даже если их коллеги передумают складывать полномочия», — рассказал он «URA.RU». Также Бидонько сообщил, что через неделю, 24 января, должна пройти повторная встреча. За это время руководство города и думы попытается встретиться с депутатами, чтобы «найти компромисс».
Как писало «URA.RU», ранее семь депутатов думы Артемовского подали заявления с просьбой досрочно прекратить их полномочия, а также написали коллективное обращение к главе региона. В своем письме они заявили, что «не доверяют председателю думы». Полномочия депутатов будут прекращены, если 30 января на очередном заседании их заявления удовлетворит думское большинство.