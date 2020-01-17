16 января 2020
15 января 2020

Резкое похолодание идет в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган., наледь на тротуаре, гололед
МЧС призывает зауральцев быть осторожнееФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье 18 января ожидаются резкие перепады температур (до -21° ночью и до -1° днем) и ветер до 14 м/с. О непогоде предупреждают Гидрометцентр и Главное управление МЧС России по Курганской области.

«В ближайшие дни в Курганской области ожидается мокрый снег, местами метель и усиление ветра. Возможны перепады температур, которые способствуют появлению гололеда», — сообщили в областного чрезвычайном ведомстве.

В такую погоду спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и быть внимательнее за рулем. Пешеходам в гололедицу лучше носить обувь с нескользящей подошвой. В случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру «112».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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