Резкое похолодание идет в Курганскую область

МЧС призывает зауральцев быть осторожнее
В Зауралье 18 января ожидаются резкие перепады температур (до -21° ночью и до -1° днем) и ветер до 14 м/с. О непогоде предупреждают Гидрометцентр и Главное управление МЧС России по Курганской области.
«В ближайшие дни в Курганской области ожидается мокрый снег, местами метель и усиление ветра. Возможны перепады температур, которые способствуют появлению гололеда», — сообщили в областного чрезвычайном ведомстве.
В такую погоду спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и быть внимательнее за рулем. Пешеходам в гололедицу лучше носить обувь с нескользящей подошвой. В случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру «112».