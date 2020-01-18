Молодой человек сбивал разграничительные столбики под музыку из игры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

УГИБДД по Московской области разыскивает блогера Skaro из-за видео в TikTok. На записи автомобиль сбивает столбики на дороге, которые разделяют полосы движения, под аудиозапись из игры.

«Автомобилиста, который сбил ограждения на Щелковском шоссе в Балашихе и записал TikTok под игру „Марио“, устанавливают по видеокамерам, его объявили в розыск», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова источника в областном минтрансе. Отмечается, что водителя привлекут к ответственности за езду по встречной полосе и порчу государственного имущества.

В пресс-службе УГИБДД по Московской области заявили, что по данному инциденту проводится проверка, а также начат розыск автомобиля. «Мы в курсе этого инцидента. Материал в работе», — добавила представитель ведомства Евгения Фокина.