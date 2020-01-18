Прокуратура отправилась с проверкой в дом престарелых, где отравились едой десятки постояльцев

Прокуратура Подмосковья начала проверку в доме престарелых в Реутове, откуда днем, 18 января, в больницу было доставлено 12 человек с отравлением. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что проверят как руководство дома престарелых, так и организации. которые занимаются поставкой продуктов и приготовлением еды.
«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц социального учреждения и организации, оказывающей услуги питания», — передает сообщение пресс-службы прокуратуры ТАСС.
В Роспотребнадзоре отметили, что госпитализации подверглись пожилые люди в возрасте от 56 до 91 года, проживающих в центре социального обслуживания населения. «Все пациенты получили отравление средней тяжести», — отметили в ведомстве. Предварительно, старикам поставлен диагноз: «Острый гастроэнтерит».
Санитарные врачи сделали отбор проб, чтобы установить источник предполагаемого отравления.
Проверку также проводит следственное управление СК РФ по Московской области.