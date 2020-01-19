Главврач больницы на Урале, где пьяный врач принимал больных, раскрыл подробности инцидента

Конфликт между медиком и пациенткой произошел в нерабочее время Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В городской больнице №3 Миасса (Челябинская область) уволили врача отделения флюорографии, который принял пациентку, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом «URA.RU» рассказал главврач больницы Андрей Неучев.

«Женщина застала врача в флюорографическом кабинете 16 января в 18:30, это было нерабочее время, у рентгенологов рабочий день длится шесть часов. Вероятнее всего, медработник действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. 17 января утром поступила докладная от заведующей флюорографическим отделением, проведено служебное расследование. В этот же день врача уволили», — рассказал Андрей Неучев. Также главврач больницы позвонил женщине, которая приходила на прием, и принес извинения от медучреждения.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная в ГБ №3 Миасса, на которой запечатлен нетрезвый медик.