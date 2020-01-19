В Екатеринбурге обрушили часть исторического здания, за которое боролись общественники

Рабочие обрушили перемычку между центральным фасадом и башней крыла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге рабочие обрушили значительную часть фасада конструктивистского здания на улице Нагорная, 12. Общественники, которые дежурили на объекте несколько дней, планируют продолжить борьбу за сохранение здания.

«Обрушена перемычка между центральным фасадом и башней крыла [здания]», — сообщила корреспонденту «URA.RU» активистка Алена Смышляева. По ее словам, здание еще можно сохранить. Сама Смышляева временно покинула объект, чтобы найти каску — из-за работ сверху начали падать кирпичи.

Другой активист Олег Букин, руководитель сообщества «Уральский Хронотоп», которое занимается сохранением городских памятников архитектуры, рассказал агентству, что рабочие пытаются нанести наибольший урон зданию, чтобы его не смогли признать памятником архитектуры. «Они спешат, потому что Управление государственной охраны должно было получить уведомление о сносе в пятницу, но, видимо, они не успели подготовить бумагу о приостановлении работ. В понедельник мы будем спрашивать у госорганов, что можно сделать, и продолжим работу».

«URA.RU» не удалось получить комментарий в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Здание профтехкомбината Верх-Исетского завода на улице Нагорная, 12 не является памятником культурного наследия и принадлежит АО «Прогресс». Его построили в 1931 году по проекту архитектора Вениамина Соколова, который участвовал в создании Городка чекистов.

Сносить здание начали на этой неделе — общественники обратили внимание на то, что постройку обнесли металлическим забором, а из самого здания начали выносить оконные рамы.