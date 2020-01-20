Куйвашев вручит медаль к 75-летию Победы знаменитому уральцу

Семен Спектор более полувека своей жизни отдал медицине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Кйвашев 20 января вручит легендарному уральскому врачу Семену Спектору медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Создатель регионального клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн станет одним из первых, получивших почетную награду из рук губернатора, рассказали «URA.RU» источники.

В департаменте информационной политики региона «URA.RU» подтвердили информацию о планах губернатора. «Евгений Владимирович открывает процедуру вручений награды и для этого сегодня лично приедет домой к Семену Исааковичу, — рассказали в департаменте. — Не будет преувеличением сказать, что почетный гражданин Свердловской области Семен Спектор — признанный моральный авторитет для всех поколений уральцев, совесть Свердловской области».

Семен Спектор более полувека своей жизни отдал медицине, работая нейрохирургом. С 1973 по 2004 год он возглавлял Свердловский областной госпиталь ветеранов войн. Также в разное время был депутатом областной думы и заместителем председателя правительства региона. Семен Спектор имеет орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени и знаки отличия «За заслуги перед Свердловской областью».