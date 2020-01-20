Мэрию Перми обвинили в нарушении закона из-за салюта ко Дню Победы

Мэрия изменила техзадание на организацию салюта уже после подписания контракта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении МАУ «Агентство социокультурных проектов» (АСП — структурное подразделение мэрии), сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что речь идет о нарушениях при проведении аукциона на организацию салюта ко Дню Победы в 2019 году.

«В результате внесенных изменений стоимость услуг могла быть значительно ниже 595 тысяч рублей. Так, один из участников конкурса при условиях договора, указанных в дополнительном соглашении, мог бы предоставить услугу на 116 180 рублей дешевле той стоимости, что он предлагал на момент подачи заявок», — рассказали в пресс-службе Пермского УФАС России. Там пояснили, что АСП изначально заключило договор с ООО «Феникс», но потом изменило техзадание и по факту компания устроила совершенно другой фейерверк, стоимость запуска которого была ниже.

В УФАС заявили, что по аналогичной схеме АСП могло изменить техзадание и на организацию новогоднего фейерверка в 2020 году. «Пермское УФАС России дополнительно проверит действия МАУ „Агентство социокультурных проектов“ на предмет совершения аналогичных нарушений при проведении в августе 2019 года закупки услуг по организации и проведению пиротехнического шоу», — рассказал замруководителя пермского УФАС Николай Хаснуллин.

Рассмотрение антимонопольного дела запланировано на 24 января. «URA.RU» попросило представителей пресс-службы пермской мэрии прокомментировать ситуацию, ответ на момент публикации не получен.

«URA.RU» рассказывало, что на АСП поступала жалоба в связи с организацией праздничных новогодних мероприятий. Кроме того, более восьми миллионов рублей АСП потратило на новогодние мероприятия без проведения торгов, приобретя услуги у «единственного поставщика».