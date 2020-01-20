Медведев впервые поучаствовал в совещании Совета безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности при президенте РФ Дмитрий Медведев, который ранее занимал должность премьер-министра, 20 января впервые поучаствовал в совещании. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил Песков. По словам представителя Кремля, в ходе совещания обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития страны. «Президент [РФ Владимир] Путин информировал участников совещания об участии в конференции по Ливии и ряде двусторонних контактов на полях конференции в Берлине», — заключил Песков.
Он отметил, что на совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также на совещании были руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, и. о. министра внутренних дел Владимир Колокольцев, и. о. министра обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Российское правительство во главе с Медведевым подало в отставку 15 января — через несколько часов после послания Владимира Путина к Федеральному собранию. На следующий день Госдума утвердила в должности нового премьера — экс-главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, кандидатуру которого предложил президент, передает RT.