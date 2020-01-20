Украинский режиссер Сенцов стал спикером на экономическом форуме в Давосе

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, стал спикером на Международном экономическом форуме в Давосе. Данная информация появилась на сайте форума.
«Олег Сенцов — Украина, борец за свободу», — представлен Сенцов.
Международный экономический форум в Давосе — частное мероприятие, которое ежегодно на территории Швейцарии собирает политиков, президентов, журналистов и правозащитников. На форуме спикеры обсуждают наиболее громкие мировые проблемы, в частности здравоохранение и охрану окружающей среды.
В 2015 году за подготовку терактов в Крыму Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы, напоминает