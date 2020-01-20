Украинский режиссер Сенцов стал спикером на экономическом форуме в Давосе

Олег Сенцов выступит в Швейцарии Фото: Antonymon / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, стал спикером на Международном экономическом форуме в Давосе. Данная информация появилась на сайте форума.

«Олег Сенцов — Украина, борец за свободу», — представлен Сенцов.

Международный экономический форум в Давосе — частное мероприятие, которое ежегодно на территории Швейцарии собирает политиков, президентов, журналистов и правозащитников. На форуме спикеры обсуждают наиболее громкие мировые проблемы, в частности здравоохранение и охрану окружающей среды.