Украинский режиссер Сенцов стал спикером на экономическом форуме в Давосе

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Клипарт. Олег Сенцов. Екатернибург, сенцов олег
Олег Сенцов выступит в ШвейцарииФото: Antonymon / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, стал спикером на Международном экономическом форуме в Давосе. Данная информация появилась на сайте форума.

«Олег Сенцов — Украина, борец за свободу», — представлен Сенцов.

Международный экономический форум в Давосе — частное мероприятие, которое ежегодно на территории Швейцарии собирает политиков, президентов, журналистов и правозащитников. На форуме спикеры обсуждают наиболее громкие мировые проблемы, в частности здравоохранение и охрану окружающей среды.

В 2015 году за подготовку терактов в Крыму Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы, напоминает РАПСИ. Во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» объявил голодовку, которая продлилась 145 дней, пишет телеканал 360. В сентябре 2019 года Сенцов был помилован российским президентом, передает радио Sputnik. После чего он вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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