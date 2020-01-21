РБК: губернатор Решетников получит должность в правительстве России

Максим Решетников уедет из Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Губернатор Пермского края Максим Решетников может стать главой Минэкономразвития. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Издание сообщает, что новым руководителем министерства экономического развития может стать Максим Решетников, который возглавляет Прикамье с 2017 года. Сейчас и. о. министра является Максим Орешкин. По версии РБК, он не войдет в состав нового правительства.

Максим Решетников в 2009 году руководил администрацией губернатора Пермского края. Осенью того же года был назначен главой Департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления аппарата правительства РФ (руководитель — Сергей Собянин). После занимал должности в правительстве Москвы — был первым замом главы аппарата мэра столицы, а с 2012 по 2017 гг возглавлял Департамент экономической политики и развития города.

Решетников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 6 февраля 2017 года. 18 сентября вступил в должность главы Прикамья. После того, как было объявлено об отставке правительства РФ, собеседники «URA.RU» отметили, что у Решетникова есть шансы уехать из региона в Москву. Официально эта информация либо не комментировалась либо опровергалась. В понедельник, 20 января, Решетников уехал в столицу. Цели визита не раскрывались.