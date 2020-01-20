С активов «Газпрома» в Европе сняли арест по просьбе «Нафтогаза»

По требованию украинской компании «Нафтогаз» с активов «Газпрома» в Европе сняты аресты и обеспечительные меры. Сообщение об этом опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО «Газпром» 20 января 2020 г., аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК «Нафтогаз Украины» на основании Арбитражного решения »…» от 28 февраля 2018 г., были сняты», — говорится в документе.
В конце прошлого года, как напоминает RT, Россия и Украина заключили новый договор по транзиту газа, договорившись об урегулировании взаимных претензий. Украинский Антимонопольный комитет отказался от претензий к российской компании на сумму около 7,4 млрд долларов, а «Газпром», в свою очередь, согласился выплатить около 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.