При проектировании трубопровода «Ямал СПГ» допустили ошибку Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«НОВАТЭК» запустит четвертую линию на заводе по сжижению газа «Ямал СПГ» не раньше марта, поскольку при проектировании технологических трубопроводов были допущены ошибки. Об этом журналистам рассказали знакомые с планами компании источники.

«Трубопроводы технологического газа были спроектированы с неподходящими параметрами минимальной расчетной температуры материалов: она оказалась выше, чем требуется по технологии», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на своих собеседников. Указанные ошибки, как отмечает издание, негативно отражается на таком параметре труб, как хладноломкость. Все дело в том, что при низких температурах материалы становятся хрупкими и могут не выдержать нужной нагрузки.

Ошибка была допущена в процессе проектирования НИПИГАЗом, в результате чего появилась необходимость замены труб. Один из источников газеты утверждает, что перемонтаж уже завершен, другой — допускает, что сроки запуска линии все же могут перенестись на три месяца. В «НОВАТЭКе» на запрос журналистов не ответили.

В конце декабря, напомним, министр энергетики Александр Новак объяснил, что правительство инвестирует в «Ямал СПГ» порядка 27 млрд рублей, так как собирается получить до 2035 года налог на прибыль с этого проекта в размере 900 млрд рублей.