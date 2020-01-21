20 января 2020

Строители завода «Ямал СПГ» выбились из графика. Все из-за ошибки при проектировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, добыча газа, центр газодобычи
При проектировании трубопровода «Ямал СПГ» допустили ошибкуФото: Андрей Гусельников © URA.RU

«НОВАТЭК» запустит четвертую линию на заводе по сжижению газа «Ямал СПГ» не раньше марта, поскольку при проектировании технологических трубопроводов были допущены ошибки. Об этом журналистам рассказали знакомые с планами компании источники.

«Трубопроводы технологического газа были спроектированы с неподходящими параметрами минимальной расчетной температуры материалов: она оказалась выше, чем требуется по технологии», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на своих собеседников. Указанные ошибки, как отмечает издание, негативно отражается на таком параметре труб, как хладноломкость. Все дело в том, что при низких температурах материалы становятся хрупкими и могут не выдержать нужной нагрузки.

Ошибка была допущена в процессе проектирования НИПИГАЗом, в результате чего появилась необходимость замены труб. Один из источников газеты утверждает, что перемонтаж уже завершен, другой — допускает, что сроки запуска линии все же могут перенестись на три месяца. В «НОВАТЭКе» на запрос журналистов не ответили.

В конце декабря, напомним, министр энергетики Александр Новак объяснил, что правительство инвестирует в «Ямал СПГ» порядка 27 млрд рублей, так как собирается получить до 2035 года налог на прибыль с этого проекта в размере 900 млрд рублей.

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