Россияне остались без диспансеризации из-за коронавируса

Диспансеризация приостановлена до особого распоряжения кабинета министров
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В России решили отменить диспансеризацию населения и плановые медицинские осмотры из-за вспышки коронавируса. Такое постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«На территории РФ временно приостановить проведение <…> Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в документе. Отмечается, что мера действует до особого распоряжения кабинета министров.
Ранее из-за пандемии коронавируса Министерство культуры рекомендовало приостановить работу кинотеатрам, чтобы предотвратить распространение инфекции, передает «Национальная служба новостей». Число зараженных COVID-19 уже достигло 343 тысячи. В России болезнь диагностирована у 367 человек.