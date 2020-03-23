Россияне остались без диспансеризации из-за коронавируса

Диспансеризация приостановлена до особого распоряжения кабинета министров Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России решили отменить диспансеризацию населения и плановые медицинские осмотры из-за вспышки коронавируса. Такое постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«На территории РФ временно приостановить проведение <…> Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в документе. Отмечается, что мера действует до особого распоряжения кабинета министров.

Ранее из-за пандемии коронавируса Министерство культуры рекомендовало приостановить работу кинотеатрам, чтобы предотвратить распространение инфекции, передает «Национальная служба новостей». Число зараженных COVID-19 уже достигло 343 тысячи. В России болезнь диагностирована у 367 человек.