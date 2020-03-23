22 марта 2020

Россияне остались без диспансеризации из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Диспансеризация приостановлена до особого распоряжения кабинета министровФото: Анастасия Богданова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России решили отменить диспансеризацию населения и плановые медицинские осмотры из-за вспышки коронавируса. Такое постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«На территории РФ временно приостановить проведение <…> Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в документе. Отмечается, что мера действует до особого распоряжения кабинета министров.

Ранее из-за пандемии коронавируса Министерство культуры рекомендовало приостановить работу кинотеатрам, чтобы предотвратить распространение инфекции, передает «Национальная служба новостей». Число зараженных COVID-19 уже достигло 343 тысячи. В России болезнь диагностирована у 367 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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