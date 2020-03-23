СК возбудил дело против инфекциониста, нарушившего правила карантина по коронавирусу

Женщине грозит штраф и лишение свободы на пять лет (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая завезла коронавирус из Испании и отказалась уйти на двухнедельный карантин, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили представители Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по статьям 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 УК РФ (халатность)», — передает «Ридус» со ссылкой на сообщение на сайте ведомства. По первой статье инфекционисту грозит лишение свободы до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность на срок до трех лет. Согласно второй статье, женщину могут оштрафовать или отправить на принудительные работы.

Следователи установили, что в начале марта главный внештатный инфекционист ставропольского минздрава отправилась отдыхать в Испанию, но не предупредила об этом свое руководство. Когда женщина вернулась в Россию, она не сообщила о своей поездке и отказалась уйти на двухнедельный карантин.

При этом инфекционист продолжила вести привычный образ жизни — женщина вела занятия в университете и принимала участие в научной конференции. Однако через несколько дней она оказалась в больнице, где у нее обнаружили коронавирусную инфекцию.

В материалах дела также отмечается, что чиновники исполнительных органов и Роспотребнадзора Ставропольского края не приняли достаточных мер, чтобы не допустить завоза и распространения инфекции.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что заболевшая могла заразить как минимум тысячу человек.