Нарколабораторию нашли дома у бывшего российского епископа

В квартире с нарколабораторией проживал друг епископа
В квартире бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию и уже произведенные запрещенные вещества. Дом священника обыскивался в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.
«При осмотре его жилья в Санкт-Петербурге сотрудники УФСБ обнаружили наркотики и лабораторию, где они были произведены», — пишет сайт VSE42.RU. Помимо епископа в квартире проживал 22-летний друг священника. Однако епархия отрицает факт их знакомства. По некоторым данным, друг Флавиана работает под его началом.
Сам епископ попросил освободить его от занимаемой должности, передают «Невские новости». Священник оправдал это плохим состоянием здоровья.