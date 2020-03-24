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20 марта 2020

Челябинский депутат прошел тест на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Владимиром Чебыкиным. Челябинск, чебыкин владимир
Владимир Чебыкин остается на карантинеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, гендиректор фирмы «ТЭСИС» Владимир Чебыкин сдал тест на коронавирус. Результат теста отрицательный, сообщили URA.RU источники в минздраве региона. При этом депутат остается на карантине, так у его заместителя в фирме условно-положительный результат на коронавирус.

Заместитель Чебыкина заболел после поездки в Италию. Условно-положительный результат на коронавирус у его супруги, дочери и сотрудницы фирмы. У всех четверых анализы направлены в Новосибирск, в центральную лабораторию «Вектор». Жена заболевшего работает помощником прокурора Металлургического района Челябинска, из-за чего вся прокуратура закрыта на карантин.

На сегодняшний день в Челябинской области по результатам, полученным из Новосибирска, подтвержден один случай заболевания коронавирусом. 25 марта стало известно о том, что еще у двоих челябинцев подозревается коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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