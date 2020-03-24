Челябинский депутат прошел тест на коронавирус

Владимир Чебыкин остается на карантине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, гендиректор фирмы «ТЭСИС» Владимир Чебыкин сдал тест на коронавирус. Результат теста отрицательный, сообщили URA.RU источники в минздраве региона. При этом депутат остается на карантине, так у его заместителя в фирме условно-положительный результат на коронавирус.

Заместитель Чебыкина заболел после поездки в Италию. Условно-положительный результат на коронавирус у его супруги, дочери и сотрудницы фирмы. У всех четверых анализы направлены в Новосибирск, в центральную лабораторию «Вектор». Жена заболевшего работает помощником прокурора Металлургического района Челябинска, из-за чего вся прокуратура закрыта на карантин.

На сегодняшний день в Челябинской области по результатам, полученным из Новосибирска, подтвержден один случай заболевания коронавирусом. 25 марта стало известно о том, что еще у двоих челябинцев подозревается коронавирус.