Михалкова из «Уральских пельменей» оценила вклад России в борьбу с коронавирусом

Юлия Михалкова высказалась о борьбе с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова похвалила правительство РФ за помощь Италии в борьбе с коронавирусом. По ее мнению, в европейской стране ситуация приобретает очертания национальной катастрофы.

«Традиционно столкнулась в интернете с критикой, что опять помогаем не тем и не так. А я горжусь. Горжусь, что моя страна даже в период всеобщего идеального шторма протягивает руку помощи утопающему. Это правильно. Это по-людски», — написала в звезда в Instagram. Она добавила, что именно такие ситуации показывают, «кто друг, кто враг, а кто просто так».

Ранее сообщалось, что Россия направила в Италию самолеты ВКС с медоборудованием и военными вирусологами для борьбы с коронавирусом. По информации телеканала 360, всего в мире подтверждено почти 375,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 63 927 в Италии. Эта страна лидирует по количеству смертей — там скончались 6077 человек. В России число заразившихся коронавирусом составляло 438 человек.