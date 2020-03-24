Ректор медицинского университета раскрыл, как новая Конституция изменит здравоохранение в России

Многие россияне недовольны качеством медицины в России, поэтому считают самой важной поправкой в Конституцию обязанность государства сделать ее более доступной и качественной. Если право на медицинскую помощь более конкретно пропишут в основном законе, врачи будут лучше соблюдать действующие медицинские стандарты. Таким мнением с URA.RU поделился ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич.
«Во всех странах здравоохранение — один из главных объектов критики граждан. Тот факт, что 95% россиян считают важным внесение поправки о доступности и качестве медицинского обслуживания, наверное, говорит о том, что их не устраивало то, как было прописано их право на обязательную медицинскую помощь в предыдущей редакции документа», — подчеркнул Янушевич в беседе с корреспондентом агентства.
Он отметил, что более конкретная формулировка в основном законе может снять это недовольство, а также подстегнуть государство и медицинские учреждения более строго придерживаться клинических рекомендаций и стандартов. Янушевич также добавил, что уже сейчас в России делается многое, чтобы медицинская помощь была своевременной и доступной.
Ранее сообщалось, что по результатам опроса ВЦИОМ 95% россиян считают наиболее важной поправкой в Конституцию обязанность государства по обеспечению доступного и качественного медицинского обслуживания. Также в список самых важных изменений вошел вопрос об обязательной ежегодной индексации пенсий и поправка о детях, которых признают главным направлением политики, напоминает телеканал 360.