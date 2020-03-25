В России 495 случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 марта, — 105-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 15-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта).

По данным портала Сoronavirus-monitor, в мире 423 155 зараженных коронавирусом (около +29 318 за ночь). Выздороветь удалось 105 792 (около +4 695), погибли 18 968 человек (около +1 766). В России 495 случаев заражения коронавирусом — за последние сутки число больных выросло на 57 человек. Медики продолжают удерживать ситуацию с коронавирусом под контролем — об этом свидетельствует график изменения количества выявленных больных на 25 марта. На фоне других стран рост числа заболевших за сутки в РФ с 438 до 495 человек оказался незначительным.

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81 405, за сутки без изменений). На втором месте — Италия (69 176, +5 270), на третьем — США (54 141, +7 983).

Ситуация в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил россиян о том, что курение и алкоголь могут осложнить болезнь и привести к тяжелым последствиям. К такому же эффекту может привести и гипертония. Китайские ученые выяснили, что умершие, у которых был выявлен COVID-19, чаще всего страдали от повышенного давления.

Тем не менее, москвичам с легкой формой инфекции разрешили лечиться дома, а также установили, какие лекарства при этом нужно принимать заразившимся.

Из-за пандемии «Аэрофлот» снизил стоимость внутренних перелетов на март, апрель и май. Теперь билеты у этой авиакомпании стоят дешевле или примерно на одном уровне с S7 и «Уральскими авиалиниями», которые также снизили цены. Пандемия отразилась также на работе автозаводов. Без европейских комплектующих на территории РФ могут встать многие производства.

Коронавирус в мире

Вирусолог Джереми Россман из Кентского университета в Великобритании высказал мнение, что коронавирус за год может унести жизни 1,6 млн жителей США и 330 тыс. британцев. Но, несмотря на ужасающие цифры, президент США Дональд Трамп считает, что экономическая нестабильность может быть страшнее пандемии коронавируса. Это связано с тем, что люди, находясь в депрессии из-за нестабильности, могут совершать суициды.

Чтобы улучшить ситуацию в мире генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» (G20) снять действующие санкции в отношении других. К примеру, нужно пересмотреть вопросы ограничения передвижений между странами, которые могут повлиять на поставки медицинского оборудования, лекарств. Москва поддержала инициативу Гутерриша, предложив сторонам региональных вооруженных конфликтов остановить боевые действия.

Что будет дальше?

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер против распространения коронавируса. Министерство экономического развития разрабатывает меры для поддержки предпринимателей. В первую очередь они направлены на поддержку общепита и гостиниц. Вместе с тем кабинет министров получит новые полномочия в части контроля и надзора за бизнесом.

Сотовые операторы тем временем готовят льготы для россиян на случай карантина. Например, тем, кто не сможет вовремя пополнить счет, не будут отключать мобильный интернет и доступ к звонкам.

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