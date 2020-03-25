В Госдуме предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса

Самозанятых граждан могут освободить от уплаты налога из-за пандемии COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Налог для самозанятых до конца пандемии коронавируса стоит отменить. С таким предложением к министру финансов Антону Силуанову обратился депутат Госдумы Борис Чернышов.

Как напоминает депутат, у самозанятых граждан, в отличие от наемных работников, нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат из-за невозможности работать на фоне ситуации с коронавирусом. При этом они вынуждены платить налог на самозанятых, который составляет 4-6% от общего дохода, который в последнее время мог значительно сократиться.

«Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером», — пишет Чернышов в своем обращении к Силуанову, копия которого есть в распоряжении RT.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации предложили ввести временные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса. Так, сенаторы предлагали дать предпринимателям отсрочку по оплате аренды помещений и освободить их от уплаты налогов и коммунальных платежей до нормализации ситуации с пандемией коронавируса, пишет агентство Nation news.