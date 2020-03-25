Стабилизация российской экономики в кризис обойдется в 1 трлн рублей в месяц, российский миллиардер Олег Дерипаска жестко раскритиковал Центробанк за недостаточно эффективную с его точки зрения работу, а Европе предрекли сильнейший кризис. Главные новости мирового экономического кризиса на утро 25 марта подготовило URA.RU.
Цена нефти эталонной марки Brent выросла до 28,05 долларов за баррель (+3,28%), а нефть WTI — до 24,95 долларов за баррель (+3,79%), согласно данным открывшихся азиатских бирж. К закрытию московской биржи курс доллара к рублю опустился до 78,2 (-1,3%), а евро торгуется по 84,4 рубля (-0,97%).
Что происходит в России?
Российская экономика
Работу автозаводов в России временно приостановят из-за COVID-19. С 1 по 10 апреля останавливают производства Volkswagen и PSA (Opel, Citroen, Peugeot, Mitsubishi), которые расположены в Калуге. Эксперты считают, что подобная участь может настигнуть и BMW, Mercedes-Benz и Renault. Такие меры вызваны нарушением поставок компонентов в связи с пандемией.
Для поддержки предпринимателей во время пандемии Минэкономразвития РФ разработает специальные меры поддержки. Особое внимание будет уделено сфере общепита и гостиничному бизнесу. Однако благодаря таким нововведениям кабмин может расширить возможности по контролю над бизнесом.
Кризис в мировой экономике
Фондовые рынки, в частности промышленный индекс США Dow Jones, который падал с конца февраля,
Эксперты связывают такие изменения на фондовых рынках с пакетом мер помощи, которые готовятся принять американские власти в связи с пандемией коронавируса. Правительство планирует выделить
Для отслеживания влияния пандемии коронавируса на мировую торговлю секретариат Всемирной торговой организации (ВТО)
Что будет дальше?
Для стабилизации российской экономики понадобится около
Остановка производств на фоне коронавируса приведет к мощнейшему экономическому кризису в Европе. Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейшее падение ВВП в Евросоюзе за все время. Эксперты отметили, что индекс деловой активности показал самый худший результат с 1998 года. Таких цифр не было даже во время всемирного кризиса 2008 года.