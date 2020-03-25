Власти США выделят 6 трлн долларов на поддержку экономики Фото: Pixabay

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стабилизация российской экономики в кризис обойдется в 1 трлн рублей в месяц, российский миллиардер Олег Дерипаска жестко раскритиковал Центробанк за недостаточно эффективную с его точки зрения работу, а Европе предрекли сильнейший кризис. Главные новости мирового экономического кризиса на утро 25 марта подготовило URA.RU.

Цена нефти эталонной марки Brent выросла до 28,05 долларов за баррель (+3,28%), а нефть WTI — до 24,95 долларов за баррель (+3,79%), согласно данным открывшихся азиатских бирж. К закрытию московской биржи курс доллара к рублю опустился до 78,2 (-1,3%), а евро торгуется по 84,4 рубля (-0,97%).

Что происходит в России?

Российская экономика потеряет триллионы рублей из-за пандемии коронавируса, заявил председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, российскому правительству необходимо делать более серьезные шаги по поддержке экономике в стране. А бизнесмен, экс-руководитель компаний «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска раскритиковал Банк России за то, что регулятор не предпринимает никаких серьезных мер во время кризиса. По его мнению, Центробанк не до конца понимает всю опасность нынешней ситуации в мировой экономике.

Работу автозаводов в России временно приостановят из-за COVID-19. С 1 по 10 апреля останавливают производства Volkswagen и PSA (Opel, Citroen, Peugeot, Mitsubishi), которые расположены в Калуге. Эксперты считают, что подобная участь может настигнуть и BMW, Mercedes-Benz и Renault. Такие меры вызваны нарушением поставок компонентов в связи с пандемией.

Для поддержки предпринимателей во время пандемии Минэкономразвития РФ разработает специальные меры поддержки. Особое внимание будет уделено сфере общепита и гостиничному бизнесу. Однако благодаря таким нововведениям кабмин может расширить возможности по контролю над бизнесом.

Кризис в мировой экономике

Фондовые рынки, в частности промышленный индекс США Dow Jones, который падал с конца февраля, показал рост на 11,37% (рекорд по однодневному росту с 1933 года) к закрытию торгов. В целом, рост на азиатско-тихоокеанской бирже показали также австралийские (+4,5%), японский (+1,8%) и южнокорейский (+3,7%) индексы.

Эксперты связывают такие изменения на фондовых рынках с пакетом мер помощи, которые готовятся принять американские власти в связи с пандемией коронавируса. Правительство планирует выделить 6 трлн долларов для помощи самым разным слоям населения. Президент США Дональд Трамп заявил, что кризис страшнее пандемии коронавируса. «Много людей умирают от гриппа, но вы потеряете еще больше людей, если страна будет в сильнейшей рецессии или депрессии», — заявил он в интервью американскому телеканалу.

Для отслеживания влияния пандемии коронавируса на мировую торговлю секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) создал экспертную группу . Данные, которые соберет мониторинг, будут представлены в ежегодном прогнозе организации, который опубликуют в апреле.

Что будет дальше?

Для стабилизации российской экономики понадобится около 1 трлн рублей в месяц , подсчитали в бизнес-объединении «Деловая Россия». Председатель организации Алексей Репик считает, что России будет проще выйти из экономического кризиса, поскольку страна является одной из самых низкозакредитованных в мире. При этом он отметил, что нестабильная экономическая ситуация в мире может продлиться от нескольких месяцев до года.

Остановка производств на фоне коронавируса приведет к мощнейшему экономическому кризису в Европе. Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейшее падение ВВП в Евросоюзе за все время. Эксперты отметили, что индекс деловой активности показал самый худший результат с 1998 года. Таких цифр не было даже во время всемирного кризиса 2008 года.