Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
«Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции», — написал Геращенко. Он отметил, что экс-министра подозревают в преднамеренном убийстве Старицкого, пишет агентство Nation News.
Тело Старицкого с огнестрельным ранением было найдено 22 марта в доме Кожары. Экс-министр и его жена утверждают, что бизнесмен совершил самоубийство. Следователи и прокуроры, изучив обстоятельства дела, исключили эту версию, сообщает телеканал 360.
Кожара работал в правительстве Украины с 2012 по 2014 годы, когда президентом был Виктор Янукович. После смены власти в стране он покинул кабинет министров.