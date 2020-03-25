Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Полиция задержала Леонида Кожару по подозрению в убийствеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции», — написал Геращенко. Он отметил, что экс-министра подозревают в преднамеренном убийстве Старицкого, пишет агентство Nation News.

Тело Старицкого с огнестрельным ранением было найдено 22 марта в доме Кожары. Экс-министр и его жена утверждают, что бизнесмен совершил самоубийство. Следователи и прокуроры, изучив обстоятельства дела, исключили эту версию, сообщает телеканал 360.

Кожара работал в правительстве Украины с 2012 по 2014 годы, когда президентом был Виктор Янукович. После смены власти в стране он покинул кабинет министров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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