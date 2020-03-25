Свердловские единороссы начали экономить деньги для борьбы с коронавирусом

Свердловская «Единая Россия» оптимизирует расходы по ряду направлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловское реготделение «Единой России» сокращает управленческие расходы на праймериз и избирательные кампании, сообщил секретарь партийной ячейки Виктор Шептий. По его словам, эти деньги будут направлены на покупку средств защиты от коронавируса, в том числе для волонтеров, которые работают в созданном сегодня волонтерском центре при общественной приемной «ЕР».

В разговоре с URA.RU Шептий объяснил, что речь идет в основном об операционных расходах на аренду помещений под праймериз, массовые мероприятия в территориях и проведение семинаров для партийного актива на местах. Конкретные суммы Шептий при этом не озвучил. «Сегодня для нас самое важное — весь ресурс, который у нас есть, направить на борьбу с коронавирусом», — объяснил лидер свердловских единороссов.

Сегодня на базе региональной общественной приемной «ЕР» был создан волонтерский центр. Волонтеры будут помогать людям пожилого возраста, чтобы у них не было необходимости появляться в публичных местах, где есть риск заразиться вирусом. Предполагается, что волонтерский центр будет аккумулировать информацию, поступающую в общественную приемную «ЕР», а также в местные отделения партии.