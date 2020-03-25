В России число зараженных коронавирусом выросло на 163 человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 марта, — 105-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 15-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки Covid-19 пандемией (11 марта).

По данным портала Сoronavirus-monitor, на настоящий момент в мире 438 тысяч 854 зараженных коронавирусом (+16811 за сутки). Выздоровели 108 тысяч 252 человека (+3024) — это 25% от числа заразившихся. Погибли 19 тысяч 702 человек (+800) — 4% от всех заболевших.

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81405, за сутки без изменений). На втором месте — Италия (69177, +5250), на третьем — США (54428, +8270).

Как распространяется коронавирус в России

В России 666 случаев заражения коронавирусом — за последние сутки число больных выросло на 163 человека.

В Москве умерли два пожилых человека, ранее сдавших положительные тесты на коронавирус. У них была пневмония и ряд сопутствующих болезней.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и призвал их соблюдать меры по борьбе с распространением заболевания. Для безопасности граждан он перенес голосование по Конституции, ввел кредитные каникулы, объявил следующую неделю нерабочей и сделал ряд других предложений.

Между тем, в Госдуме могут ужесточить наказания за несоблюдение карантина по коронавирусу. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату.

Россияне боятся покидать свои регионы. Внутренние авиасообщения могут прекратиться в России уже в апреле, прогнозируют в Международной ассоциации аэропортов. Часть внутрироссийских направлений отменяет и РЖД.

Красноярцы и вовсе могут оказаться запертыми в своих городах. Губернатор края Александр Усс поручил ограничить передвижение людей в регионе.

Коронавирус в мире

Тревожные новости из Великобритании: принц Чарльз Уэльский, старший сын королевы Елизаветы II, сдал положительный тест на коронавирус. Букингемский дворец подтвердил результаты.

Вирусолог из Нью-Йоркской академии наук объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии, Испании и Франции. По мнению специалиста, в Европе мог распространиться более опасный вариант вируса.

На Украине коронавирус сорвал переговоры по созданию консультационного совета по Донбассу. По словам экс-министра ДНР Игоря Стрелкова, Киев и не собирался соблюдать никакие договоренности и начал стягивать войска в зону конфликта.

В Китае, где в декабре начали заболевать коронавирусом, появилась новая угроза. В провинции Юньнань первый человек скончался от хантавируса, переносчиком которого являются грызуны. Вирусологи оценили его опасность.

Что будет дальше?

По мнению академика-вирусолога Анатолия Альтштейна, текущие темпы роста заболевания позволяют надеяться на благоприятное течение пандемии в России — без резких скачков.

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов прогнозирует, что летом в Европе и США смогут переломить ситуацию с коронавирусом.

Писатель и председатель партии «За правду» Захар Прилепин считает, что после избавления от коронавируса Россию ждет столкновение либерального лагеря и сторонников левых взглядов.

Карта с актуальной ситуацией по коронавирусу — с сайта Coronavirus-monitor.ru.

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