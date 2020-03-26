В Кремле уточнили, в каком случае будет введен режим ЧС

Пока в России нет эпидемии коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России введение режима чрезвычайной ситуации на данном этапе не рассматривается, так как в стране нет эпидемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, в каком случае президент России Владимир Путин объявит о введении режима ЧС в стране, как это делают лидеры других стран.

По словам представителя Кремля, такие рассуждения пока что неуместны, так как в России нет эпидемии. «Де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах. Однозначно это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство. Благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавируса, которая была создана в РФ. Пока президент исходит из этого», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что объявление предстоящей недели нерабочей было продиктовано необходимостью дальнейшего воспрепятствования проникновению вируса в стране.

По данным на 26 марта, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 182 человека. В настоящий момент общее количество выявленных инфицированных COVID-19 составляет 840 человек. Также известно, что 38 заболевших излечились, два человека скончались, передает «Национальная служба новостей».