Тюменец, который привез коронавирус в город, устроил на карантине скандал и требовал vip-условия

В «Градостроителе» организатор сессии, где заболели коронавирусом, требовал предоставить ему люкс Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Организатор международной научной сессии Андрей Щербенок во время прохождения карантина в санатории «Градостроитель» потребовал себе номер люкс. Комнаты такого формата предназначаются на карантине только для женщин с детьми, рассказал URA.RU его возмущенные коллеги.

«Сотрудники „Градостроителя“ очень возмутились, когда Андрей Щербенок начал качать права и требовать себе отдельный номер люкс, мотивируя это своими научными заслугами. Ведь именно он ответственен за проникновение коронавируса на сессию, поскольку был организатором и принимал решение в разгар эпидемии в Европе везти в Тюмень зарубежных профессоров», — передает инсайдер.

На мероприятие, проходившее с 12 по 16 марта, приехали представители Германии и Италии, где зафиксированы одни из самых больших вспышек заболевания в мире. «Уже тогда в вузе был особый режим, и преподаватель встретился со студентами у себя дома, где провел пару. А перед этим контактировал с итальянцем с коронавирусом», — передает источник. О том, что у иностранца дома выявили COVID-19, стало известно 19 марта. Тогда же у преподавателя взяли анализы, которые оказались положительными. Всех контактировавших поместили в «Градостроитель». Cтуденты не заразились — их отпустили из карантина сегодня, 26 марта, поскольку прошло 14 дней после контакта.

«В марте ситуация с коронавирусом менялась стремительно. Многие участники отправлялись в дорогу 9—10 марта. ВОЗ объявила пандемию 11 марта, когда они уже были в Тюмени, а запрет на въезд иностранцев в Россию был введен только 18 марта», — сообщал в своей соцсети сам Андрей Щербенок.

В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу пока не прокомментировали информацию об инциденте. Андрей Щербенок на вопросы агентства не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало о том, какие меры вводятся в рамках противодействия распространения коронавируса — от запрета на массовые, развлекательные, зрелищные мероприятия до введения карантина для пожилых пациентов.