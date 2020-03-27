В Шадринске Курганской области в зону подтопления во время паводка попадут около 30 домов. Городские власти готовят пункты временного размещения и спецтранспорт. Об этом говорится на сайте горадминистрации.
«При повышении реки Канаш до уровня 168 см могут быть подтоплены 29 придомовых территорий. На случай ЧС спланированы эвакуационные мероприятия, подготовлены 16 пунктов временного размещения, предусмотрен спецтранспорт для перевозки людей и грузов», — говорилось на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
На основной реке Шадринска — Исети — критического повышения уровня воды не прогнозируется (280 см при средних значениях 273 см). При этом могут пострадать до 50 огородов шадринцев, подтопления домов от Исети не ожидается.
Уходящая зима характеризовалась теплой погодой со среднемесячными температурами воздуха выше климатической нормы. Толщина льда на реках к началу марта оказалась меньше средних многолетних значений на 20-35 см.
«На сегодняшний день уровень воды в Исети составляет минус 33 см. Высота снежного покрова аналогична показателям прошлой весны — 24 см. Средняя дата прохождения максимального уровня воды на реке Исеть — от 10 до 20 апреля», —цитирует начальника управления ГО ЧС города Шадринска Владимира Ионина сайт мэрии.
По предварительным прогнозам, в Курганской области ожидается наводнение. Территории 90 населенных пунктов, где проживают более 18 тысяч человек, могут оказаться в зоне затопления.