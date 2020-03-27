РБК: россияне массово забирают вклады из банков

Закрытие вкладов может быть спровоцировано недостаточной информированностью граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне стали закрывать вклады в банках после объявления о том, что с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей будет взиматься налог. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Отсутствие пояснений о налоге может спровоцировать „набег“ на банки, первые признаки которого уже видны», — сообщили в АБР. Отмечается, что недостаток информации о новом распоряжении создал почву для распространения различных слухов.

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы граждан с банковских вкладов. Такую меру глава государства озвучил в ходе обращения к жителям страны в связи с коронавирусом. Он подчеркнул, что в других странах вклады давно облагаются налогом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что нововведение не коснется процентных доходов за 2020 год, передает «Национальная служба новостей». Впервые уведомления о необходимости уплаты налогов будут произведены в 2022 году по процентным доходам за 2021 год. Как отметил Силуанов, налог не затронет изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курсов валют, сообщает RT.