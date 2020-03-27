Мишустин: по всей России необходимо ввести ограничения из-за коронавируса, как в Москве

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Пресс-конференция в АП
Михаил Мишустин призвал соблюдать ограничительные меры на карантинеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Во всех регионах России на фоне распространения коронавируса могут ввести ограничения в сфере развлечений, как в Москве. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — цитирует Мишустина RNS. Председатель правительства призвал отнестись к ограничениям серьезно.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом нерабочей. В Москве с 28 марта по 5 апреля закрывают все магазины, рестораны, парикмахерские и парки. Исключение составят продуктовые магазины, аптеки и магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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