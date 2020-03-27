ФСБ арестовала жителя ХМАО, собиравшего бомбу

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске, в квартире у местного жителя Сергея Калгина, силовики изъяли предметы и смеси, которые могли быть использованы им для изготовления бомбы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

«Сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области были обнаружены предметы, которые могут быть использованы при изготовлении самодельного взрывного устройства. Согласно справки об исследовании из изъятых предметов возможно изготовить самодельное взрывчатое вещество», — добавил инсайдер.

Известно, что в отношении Калгина возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Покушением на преступление» (ч.3 ст. 30 УК РФ) и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» (ч.1 ст. 223.1 УК РФ). Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Получить официальный комментарий в РУ ФСБ по Тюменской области не удалось: там не ответили на звонки журналиста агентства.

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