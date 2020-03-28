Дата появления вакцины от COVID-19, Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня 108 день с момента обнаружения коронавируса и 18 день с объявления пандемии. По данным Сoronavirus-monitor, к настоящему моменту в мире 596 781 случаев заражения (+53 298 за ночь), 133 762 излечения (+7 887 за ночь), 273 24 смертей (2 901 за ночь).

На первом месте по числу зараженных остается США (105 240 заболевших), на втором месте Италия (86 498). Затем идет Китай (81 782), Испания (65 719) и Германия (50 871).

По какому сценарию распространяется COVID-19 в РФ

Существует три сценария распространения коронавируса в России — это «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, «итальянский», когда остановить ее не удается, и «американский», когда долгое время было небольшое число заболевших, а потом начался резкий рост. Вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн считает, что Россия может пойти по американскому сценарию.

Инфографика: URA.RU

В России зафиксировано 1 040 случаев болезни. За сутки в РФ зафиксировано 200 новых случаев заражения COVID-19.

Накануне в Москве умерла четвертая больная коронавирусом. Женщина скончалась при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

Результаты анализа на коронавирус у 20 ямальских вахтовиков, которых изолировали после контакта с зараженным, оказались отрицательными.

Борьба с коронавирусом в России

Глава Минздрава РФ призвал граждан свести к минимуму контакт с родственниками. Так, он советует не выезжать на пикники и не общаться с родственниками, так как инфекция передается воздушно-капельным путем.

Минфин РФ направил средства в регионы на дооснащение больниц, в которых будут размещены пациенты с коронавирусом. Планируется, что эти деньги пойдут на создание или перепрофилирование необходимого количества коек.

Коронавирус в мире

Власти РФ готовы дальше помочь другим странам, в которых бушует коронавирус. Так, Россия накануне отправила в Италию военных эпидемиологов, а также маски, респираторы и медикаменты, которые необходимы итальянским больницам.

Американцы также настроены помочь другим странам. По словам президента США Дональда Трампа, они начнут производить такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что смогут помочь Италии, Великобритании, Испании и Германии.

Между тем жители Франции также ждут помощи от других стран. Они попросили Рoccию пoмoчь им в борьбе с COVID-19. По мнению французов, коллеги по ЕС не принимают никаких мер для улучшения ситуации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию вокруг распространения коронавируса. Министры констатировали, что в современных условиях пандемии Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое партнерство и выступать в мировых делах с единых позиций.

Что говорят ученые

Британская благотворительная организация Medical Detection Dogs намерена обучить собак выявлять по запаху людей, больных коронавирусом . По мнению ученых, на это уйдет шесть недель. На сегодняшний день собаки могут определить у человека онкологию, болезнь Паркинсона, малярию и бактериальные инфекции.

Ученые назвали опасный для человека источник COVID-19. Похожий вирус, отвечающий за пандемию COVID-19, обнаружили у панголинов , которые были завезены в Китай из Малайзии. Этот штамм на 85—92% совпадает с SARS-CoV-2 и может представлять опасность для человека.

Что дальше?

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая , считает главный эпидемиолог Минздрава, академик Николай Брико. По его словам, основной механизм передачи — воздушно-капельный, и активность эпидемического процесса существенно снижается в теплое время года.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что солнце препятствует распространению кoрoнавируса, нo температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить пандемию. По мнению Мурашко, инфекция может исчезнуть, когда воздух прогреется примерно до 23-25 градусов.

Экс-глава Минздрава РФ Вероника Скровцова назвала даты появления вакцины от коронавируса. По ее словам, сейчас у ФМБА есть семь прототипов вакцины. Предварительно она будет готова через год.