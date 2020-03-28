Сегодня 108 день с момента обнаружения коронавируса и 18 день с объявления пандемии. По данным Сoronavirus-monitor, к настоящему моменту в мире 596 781 случаев заражения (+53 298 за ночь), 133 762 излечения (+7 887 за ночь), 273 24 смертей (2 901 за ночь).
На первом месте по числу зараженных остается США (105 240 заболевших), на втором месте Италия (86 498). Затем идет Китай (81 782), Испания (65 719) и Германия (50 871).
По какому сценарию распространяется COVID-19 в РФ
Существует три сценария распространения коронавируса в России — это «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, «итальянский», когда остановить ее не удается, и «американский», когда долгое время было небольшое число заболевших, а потом начался резкий рост. Вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн считает, что Россия может пойти по американскому сценарию.
В России зафиксировано 1 040 случаев болезни. За сутки в РФ зафиксировано 200 новых случаев заражения COVID-19.
Накануне в Москве умерла четвертая больная коронавирусом. Женщина скончалась при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.
Результаты анализа на коронавирус у 20 ямальских вахтовиков, которых изолировали после контакта с зараженным, оказались отрицательными.
Борьба с коронавирусом в России
Глава Минздрава РФ призвал граждан свести к минимуму контакт с родственниками. Так, он советует не выезжать на пикники и не общаться с родственниками, так как инфекция передается воздушно-капельным путем.
Минфин РФ направил средства в регионы на дооснащение больниц, в которых будут размещены пациенты с коронавирусом. Планируется, что эти деньги пойдут на создание или перепрофилирование необходимого количества коек.
Коронавирус в мире
Власти РФ готовы дальше помочь другим странам, в которых бушует коронавирус. Так, Россия накануне отправила в Италию военных эпидемиологов, а также маски, респираторы и медикаменты, которые необходимы итальянским больницам.
Американцы также настроены помочь другим странам. По словам президента США Дональда Трампа, они начнут
Между тем жители Франции также ждут помощи от других стран. Они попросили Рoccию пoмoчь им в борьбе с COVID-19. По мнению французов, коллеги по ЕС не принимают никаких мер для улучшения ситуации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию вокруг распространения коронавируса. Министры констатировали, что в
Что говорят ученые
Британская благотворительная организация Medical Detection Dogs намерена
Ученые назвали опасный для человека источник COVID-19.
Что дальше?
Распространение коронавируса в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что солнце препятствует распространению кoрoнавируса, нo температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить пандемию. По мнению Мурашко, инфекция может исчезнуть, когда воздух прогреется примерно до 23-25 градусов.
Экс-глава Минздрава РФ Вероника Скровцова назвала даты появления вакцины от коронавируса. По ее словам, сейчас у ФМБА есть семь прототипов вакцины. Предварительно она будет готова через год.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «