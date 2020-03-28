Российскую экономику ждут большие трудности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Фондовые торги в США закрылись со снижением индексов. Стоимость нефти марки Brent незначительно выросла — 25,06 долларов за баррель, ранее она обновила минимум с мая 2003 года, опустившись на 6,42%. Подешевела и нефть марки WTI — до 21,84 долларов за баррель. В связи с грядущей нерабочей неделей и обвалом нефти рубль ускорил падение. К закрытию московской биржи курс доллара составил 78,82 рубля (курс вырос на 1 рубль 35 копеек), евро — 87,73 рубля (на 2,32 больше).

Ситуация в России

Российские нефтяные компании не будут предпринимать никаких действий, чтобы искусственно влиять на цены, заявил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин. По его словам, экономику страны ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2—3 года на уровне 25 долларов за баррель. Однако если такая стоимость будет держаться в течение года, России удастся выдержать такой уровень цены за счет гибкой системы налогообложения. Также Сорокин отметил, что в РФ есть достаточные золотовалютные резервы.

Пенсионный фонд России досрочно перечислил гражданам пособия и пенсии за апрель. Выплаты ПФР профинансировал досрочно в связи с указом президента России Владимира Путина о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля.

Россиян призвали не беспокоиться о том, что могут возникнуть проблемы с получением наличных в банкоматах и отделениях. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, наличных денег хватит для всех. Тем временем, эксперты не сошлись в мнении о том, стоит ли россиянам забирать деньги из банков в связи с новым налогом на вклады: если финансовые аналитики уверены в том, что банковские вклады являются надежными, то экономисты не исключают риски. По мнению специалистов, это решение зависит от целей конкретного человека.

Что происходит в мире

Глобальная экономика погрузилась в рецессию , не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, спад в 2020 году ожидается довольно глубоким, а особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест. Восстановление экономики в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции.

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть. Как пишет Bloomberg, спрос на нефтепродукты падает в связи с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. В результате продавцы вынуждены снижать стоимость сырья.

Волатильность нефтяных цен в марте 2020 года достигла своего максимального значения за всю историю измерений. Индекс волатильности достиг значения 190. По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, это самый высокий показатель с момента его создания в мае 2007 года. Сейчас рынки ожидают продолжения роста волатильности, и, как следствие, усиления неопределенности в ценообразовании нефти.

Прогнозы экспертов

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, с учетом новых мер поддержки спроса — анонсированных в последние дни — шансы роста рынка на предстоящей неделе преобладают. Однако руководитель инвестиционной компании Hennessy Funds Нил Хеннесси полагает, что рынок стабилизируется после того , как число новых зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигнет пика и начнет снижаться.

Международное рейтинговое агентство S& P спрогнозировало вхождение России в рецессию. В результате прогноз по ВВП на 2020 год был снижен до -0,8% с 1,8%. При этом ожидается, что в 2021 году произойдет восстановление роста экономики до 3,8%.

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