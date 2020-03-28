Фондовые торги в США закрылись со снижением индексов. Стоимость нефти марки Brent незначительно выросла — 25,06 долларов за баррель, ранее она обновила минимум с мая 2003 года, опустившись на 6,42%. Подешевела и нефть марки WTI — до 21,84 долларов за баррель. В связи с грядущей нерабочей неделей и обвалом нефти рубль ускорил падение. К закрытию московской биржи курс доллара составил 78,82 рубля (курс вырос на 1 рубль 35 копеек), евро — 87,73 рубля (на 2,32 больше).
Ситуация в России
Российские нефтяные компании не будут предпринимать никаких действий, чтобы искусственно влиять на цены, заявил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин. По его словам,
Пенсионный фонд России досрочно перечислил гражданам пособия и пенсии за апрель. Выплаты ПФР профинансировал досрочно в связи с указом президента России Владимира Путина о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля.
Россиян призвали не беспокоиться о том, что могут возникнуть проблемы с получением наличных в банкоматах и отделениях. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, наличных денег хватит для всех. Тем временем, эксперты не сошлись в мнении о том, стоит ли россиянам забирать деньги из банков в связи с новым налогом на вклады: если финансовые аналитики уверены в том, что банковские вклады являются надежными, то экономисты не исключают риски. По мнению специалистов, это решение зависит от целей конкретного человека.
Что происходит в мире
Глобальная экономика
На рынке США возникли
Волатильность нефтяных цен в марте 2020 года
Прогнозы экспертов
По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, с учетом новых мер поддержки спроса — анонсированных в последние дни —
Международное рейтинговое агентство S& P спрогнозировало вхождение России в рецессию. В результате
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