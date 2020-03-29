Миллиардер Соснин сообщил о пневмонии о положительном тесте на коронавирус

Один из двух тестов Игоря Соснина дал положительный результат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Миллиардер Игорь Соснин поступил в московскую больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией, один из двух тестов на коронавирус дал положительный результат.

«По словам Сосина, он уже сделал два теста на коронавирус, один из которых дал положительный результат, а другой — отрицательный. Сосин отметил, что сейчас у него нет температуры, а его самочувствие хорошее», — пишет РБК со ссылкой на бизнесмена.

Как сообщал telegram-канал 112, он был доставлен в больницу через несколько дней после возвращения в Москву из Франции. Игорь Соснин является бывшим владельцем сетей OBI и «Старик Хоттабыч». В июле 2016 года он продал свою долю в OBI, по оценкам аналитиков, примерно за 10 млрд рублей.

По данным сайта Coronavirus-monitor.ru, в России 1265 зараженных коронавирусом, семь человек скончались. В мире диагноз подтвердился у 645 305 человек, 29 924 выздоровели. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что в мире на 28 марта зафиксировано 571 678 случаев заражения и 26 494 смертей.