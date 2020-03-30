Оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован с коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго из-за вызванных коронавирусом осложнений попал в больницу в мексиканском городе Акапулько. Об этом со ссылкой на представителя артиста сообщил телеканал CNN.
О заражении 79-летнему Пласидо Доминго стало известно 22 марта. «У меня был кашель и жар, поэтому сделал тест. Результат положительный», — цитируют певца ТАСС. По словам представителя артиста, сейчас исполнитель идет на поправку.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, опубликованным на
Власти Испании решили ужесточить карантинный режим. Предполагается, что сотрудники компаний, деятельность которых не является жизненно необходимой, проведут дома две недели — с 30 марта по 9 апреля, передает «
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