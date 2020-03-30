Оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован с коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Тест на коронавирус у артиста показал положительный результатФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Испанский оперный певец Пласидо Доминго из-за вызванных коронавирусом осложнений попал в больницу в мексиканском городе Акапулько. Об этом со ссылкой на представителя артиста сообщил телеканал CNN.

О заражении 79-летнему Пласидо Доминго стало известно 22 марта. «У меня был кашель и жар, поэтому сделал тест. Результат положительный», — цитируют певца ТАСС. По словам представителя артиста, сейчас исполнитель идет на поправку.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, опубликованным на сайте El Pais, в Испании зафиксировано 79 953 случаев заражения, 6 733 человек умерли, 12 285 пациентов выздоровели.

Власти Испании решили ужесточить карантинный режим. Предполагается, что сотрудники компаний, деятельность которых не является жизненно необходимой, проведут дома две недели — с 30 марта по 9 апреля, передает «Федеральное агентство новостей».

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