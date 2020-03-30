Аналитики уверены, что в апреле и мае число сделок с недвижимостью резко сократится Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коронавирус и кризис вынудили жителей Свердловской области активнее завершать сделки с недвижимостью. При этом в апреле и мае будет резкое падение числа соглашений. Об этом URA.RU сообщил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«По итогам марта будут достаточно хорошие показатели активности рынка. Количество сделок, относительно марта прошлого года, будет повыше. Также [цифры] точно будут выше январских и февральских. Текущий рост активности связан с тем, что люди, которые находились в стадии подготовки к сделке, сейчас торопятся закрыть ее как можно быстрее. Официальной статистики по количеству сделок пока нет. Речь идет о росте, но не о кратном увеличении. При этом в апреле и мае рынок столкнется со спадом», — отметил он.

Эксперт отметил, что в последние месяцы большая часть клиентов в регионе обращали внимание на недвижимость эконом-класса. «Сейчас очевидно, что российской и мировой экономике не избежать спада. В этой ситуации говорить о росте спроса на дорогое жилье и комфорт-класс достаточно тяжело», — объяснил Хорьков.

Ранее эксперты URA.RU отметили, что несмотря на обвал рубля и коронавирус инвестиции в жилье остаются надежным способом сохранить и заработать деньги. Росреестр прогнозирует падение в 15-20% за квадратный метр уже в апреле.