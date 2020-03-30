Представитель президента оценил, как Москва борется с коронавирусом

Песков оценил меры, принятые в Москвы из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меры, которые ввели в Москвы, полностью соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Я не буду давать никакую юридическую оценку. Я не являюсь юристом. Меры, которые принимают власти Москвы, и меры, которые рекомендованы всем остальным регионам России, абсолютно соответствуют задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей», — сказал Песков. Он подчеркнул, что все принятые меры осуществляются в интересах людей.

Президент России Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Он отметил, что мера вынужденная и направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В Москве с сегодняшнего дня введен режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста, передает Пятый канал. Жителям столицы можно покидать квартиру только в случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью.

По последним данным в России коронавирусом заражены 1836 человек, 12 — погибли, 66 — излечились. Всего в мире заражены более 700 тысяч человек.