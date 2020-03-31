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Коронавирус в Пермском крае: последние новости 31 марта. Пермяк заразился от пермяка, в городе убирают лавочки и растут цены на продукты

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Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки понедельник Пермь, центральный рынок пермь
Яндекс оценивает самоизоляцию пермяков в 3,2 баллаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 марта, — 111-й день с момента обнаружения коронавируса и 21-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 1836 случаев заражения. В Прикамье зарегистрировано 13 зараженных. Умерших в регионе нет, как и случаев выздоровления.

Пермяки заражают друг друга

В Прикамье зафиксирован первый контактный случай заражения коронавирусом. Мужчина 67-ми лет заразился на территории Пермского края от другого пермяка, который болел коронавирусом. За сутки подтверждено два факта заражения. Всего в регионе коронавирусом болеет 13 человек. Большинство находится в удовлетворительном состоянии, состояние одного заболевшего ухудшилось и он был переведен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

В Перми закрывают новые места скопления людей

С 31 марта в Перми частично закрывают городскую эспланаду на участке от улицы Попова до здания законодательного собрания Прикамья. Также закрывается городской экстрим-парк, а с набережной в Закамске демонтируют лавочки. По городу ходят полицейские патрули, которые рекомендуют в первую очередь пожилым людям вернуться домой и находиться в самоизоляции.

В Перми растут цены на продукты

Пермское УФАС фиксирует незначительный рост цен на продукты. Глава региона Дмитрий Махонин поручает краевому минпромторгу также вести контроль за ценниками на жизненно важные товары. Руководитель краевого УФАС Александр Плаксин отмечает, что цены на товары первой необходимости в четырех крупнейших торговых сетях города мониторятся ежедневно.

Пермяки соблюдают самоизоляцию

Большинство горожан соблюдает режим самоизоляции. Улицы Перми опустели, а автомобильный трафик значительно сократился. По данным нового сервиса Яндекс.Самоизоляция городу присвоена оценка 3,2 балла (идеал — 5,0). Это один из лучших показателей в России.

Новые ограничения для региона

В Пермском крае могут быть введены ограничения такие же, как в Москве и Чечне. Официально намерения ввести запрет покидать квартиру представители региональной власти не подтверждают. При этом источники в краевой администрации сообщают, что вариант такого развития событий рассматривается.

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