Яндекс оценивает самоизоляцию пермяков в 3,2 балла Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 марта, — 111-й день с момента обнаружения коронавируса и 21-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 1836 случаев заражения. В Прикамье зарегистрировано 13 зараженных. Умерших в регионе нет, как и случаев выздоровления.

Пермяки заражают друг друга

В Прикамье зафиксирован первый контактный случай заражения коронавирусом. Мужчина 67-ми лет заразился на территории Пермского края от другого пермяка, который болел коронавирусом. За сутки подтверждено два факта заражения. Всего в регионе коронавирусом болеет 13 человек. Большинство находится в удовлетворительном состоянии, состояние одного заболевшего ухудшилось и он был переведен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

В Перми закрывают новые места скопления людей

С 31 марта в Перми частично закрывают городскую эспланаду на участке от улицы Попова до здания законодательного собрания Прикамья. Также закрывается городской экстрим-парк, а с набережной в Закамске демонтируют лавочки. По городу ходят полицейские патрули, которые рекомендуют в первую очередь пожилым людям вернуться домой и находиться в самоизоляции.

В Перми растут цены на продукты

Пермское УФАС фиксирует незначительный рост цен на продукты . Глава региона Дмитрий Махонин поручает краевому минпромторгу также вести контроль за ценниками на жизненно важные товары. Руководитель краевого УФАС Александр Плаксин отмечает, что цены на товары первой необходимости в четырех крупнейших торговых сетях города мониторятся ежедневно.

Пермяки соблюдают самоизоляцию

Большинство горожан соблюдает режим самоизоляции. Улицы Перми опустели, а автомобильный трафик значительно сократился. По данным нового сервиса Яндекс.Самоизоляция городу присвоена оценка 3,2 балла (идеал — 5,0). Это один из лучших показателей в России.

Новые ограничения для региона

В Пермском крае могут быть введены ограничения такие же, как в Москве и Чечне. Официально намерения ввести запрет покидать квартиру представители региональной власти не подтверждают. При этом источники в краевой администрации сообщают, что вариант такого развития событий рассматривается.