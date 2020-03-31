Сегодня, 31 марта, — 111-й день с момента обнаружения коронавируса и 21-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 1836 случаев заражения. В Прикамье зарегистрировано 13 зараженных. Умерших в регионе нет, как и случаев выздоровления.
Пермяки заражают друг друга
В Прикамье зафиксирован первый контактный случай заражения коронавирусом. Мужчина 67-ми лет заразился на территории Пермского края от другого пермяка, который болел коронавирусом. За сутки подтверждено два факта заражения. Всего в регионе коронавирусом болеет 13 человек. Большинство находится в удовлетворительном состоянии, состояние одного заболевшего ухудшилось и он был переведен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.
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