Ксения Милас забраковала все три проверенных ямальских заведения Фото: кадр из программы «Ревизорро»

Телеканал «Пятница» представил вторую часть популярной программы «Ревизорро», отснятой в Салехарде. На этот раз проверки прошли в заведениях «Сорока», «Панорама» и Golden Night

Если в случае с кафе «Сорока» на вещевом рынке речь шла только об антисанитарии на кухне и нарушении условий хранения продуктов и утилизации отходов, то в ресторанах «Панорама» и Golden Night ведущая Ксения Милас привлекла подставных посетителей. В «Панораме» они рассчитывались пятирублевыми монетами, а в Golden Night незаметно подложили монету в салат, который потом подали другому гостю.

«Не знаю, что общего у ресторана Golden Night с премиум классом» — подвела итог ведущая. В результате программа «Ревизорро» не рекомендовала ни одно из трех проверенных заведений.

Оперативно получить комментарий пресс-службы телеканала «Пятница» по телефону не удалось. Представителям пресс-службы был направлен запрос.

Ранее URA.RU рассказывало о проверках, которые еще до введения особых карантинных мероприятий провела в Салехарде программа «Ревизорро». По задумке авторов, Ксения Милас должна была «отомстить» местным рестораторам за избитую персоналом одного из кафе съемочную группу Елены Летучей.

В настоящее время предприятия общепита в Салехарде не работают. Режим повышенной готовности по коронавирусу действует в регионе с 16 марта, за это время не было подтверждено ни одного заболевания.

Видео: Телеканал «Пятница»