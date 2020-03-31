Из-за карантина в курганской больнице пациентам приходится покупать еду по завышенным ценам

В буфете курганской больницы продают продукты по ценам значительно выше, чем в магазинах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Буфет в Курганской областной больнице продает продукты по завышенным ценам. Пациенты в условиях карантина не могут пойти в другой магазин и вынуждены там покупать товар. Об этом на сайте «Обратись» написал курганский пенсионер.

«В больнице в шестом корпусе есть буфет, в котором продукты не свежие, да еще и очень дорогие! Почему так? Люди лечатся, денег нет, а тут еще такая дороговизна», — написал обратившийся.

Он привел пример, что трехлитровая бутылка воды в буфете областной больницы стоит 55 рублей (в магазинах Кургана продают по 21,5 рублей — прим. ред.). Кефир в полулитровой коробке также стоит 55 рублей (в магазинах около 34 рублей — прим. ред.).

«Пожалуйста, обратите внимание — нельзя спекулировать здоровьем и безвыходностью положения. Тут лежат практически одни пенсионеры, а еще и карантин — нет возможности выйти в другой магазин», — обратился мужчина.

В регистратуре стационара URA.RU пояснили, что в условиях карантина родственники могут передавать пациентам продукты питания и воду. Получить оперативные комментарии у руководства больницы не удалось. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен запрос.

Карантин в Курганской областной больнице введен в связи с недопущением распространения коронавируса в регионе. За сутки в России рекордно выросло число заболевших коронавирусом. Зафиксировано 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах страны. Ранее сообщалось, что регионы постепенно переходят на режим самоизоляции.