Тюменские власти раскрыли подробности заражения коронавирусом двух новых заболевших

О положительной пробе на коронавирус у двух тюменцев стало известно 31 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Двое тюменцев, о заражении которых коронавирусом стало известно 31 марта, прилетели на родину из Австрии. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе профилактики опасного заболевания. Оба пациента помещены в инфекционную больницу.

«Это семейная пара, которая вернулась из Австрии 15 марта. Они добропорядочно находились на самоизоляции, у них сразу были взяты первые анализы на коронавирус. Спустя некоторое время у них появились симптомы ОРВИ, и пришло первое подтверждение о положительном результате. В дальнейшем повторные анализы подтвердили положительный результат», — рассказали в оперштабе.

По официальным данным, мужчина чувствует себя удовлетворительно, а у женщины наблюдается повышенная температура. «Оба получают необходимое лечение», — подчеркивают в штабе. В настоящее время в Тюменской области коронавирус подтвержден у пяти человек.