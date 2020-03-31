30 марта 2020

Тюменские власти раскрыли подробности заражения коронавирусом двух новых заболевших

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
О положительной пробе на коронавирус у двух тюменцев стало известно 31 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Двое тюменцев, о заражении которых коронавирусом стало известно 31 марта, прилетели на родину из Австрии. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе профилактики опасного заболевания. Оба пациента помещены в инфекционную больницу.

«Это семейная пара, которая вернулась из Австрии 15 марта. Они добропорядочно находились на самоизоляции, у них сразу были взяты первые анализы на коронавирус. Спустя некоторое время у них появились симптомы ОРВИ, и пришло первое подтверждение о положительном результате. В дальнейшем повторные анализы подтвердили положительный результат», — рассказали в оперштабе.

По официальным данным, мужчина чувствует себя удовлетворительно, а у женщины наблюдается повышенная температура. «Оба получают необходимое лечение», — подчеркивают в штабе. В настоящее время в Тюменской области коронавирус подтвержден у пяти человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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