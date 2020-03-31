Шнуров высмеял закон о налоге на вклады россиян

По мнению певца, россиянам приходится отдавать «излишки» не в первый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Певец, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах раскритиковал закон о налогообложении вкладов свыше 1 миллиона рублей. Своим творчеством Шнуров поделился в профиле Instagram.

«В то время, как в мире снижали налоги, у нас помогали лишь близким немногим. Отменят налоги? Об этом ни строчки, чего-то болтали про как бы отсрочки», — с иронией высказался Шнуров в соцсети. По словам исполнителя, население России уже привыкло к различным налогам со стороны государства и ему не в первый раз приходится отдавать «излишки».

В стихах Шнуров также раскритиковал чиновников, которые придумывают новые способы взимания денег. По мнению певца, чиновники представляют налог со вклада как объективную потребность, которая не ведет к обеднению населения. «Не сняли с тебя предпоследнее платье ж? Не завтра, а после придешь и заплатишь», — пишет Шнуров.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому доходы по банковским вкладам, сумма которых превышает 1 миллион рублей, будет облагаться налогом в размере 13%, напоминает RT. По мнению экспертов в сфере финансов, такая мера приведет к тому, что россияне недополучат более 100 миллиардов рублей со своих вкладов, передает «Дни.ру».