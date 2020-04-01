Коронавирус можно обнаружить до появления симптомов

Коронавирус можно обнаружить за два дня до первых симптомов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Современные тест-системы могут обнаружить коронавирус еще за два дня до появления первых симптомов болезни. Об этом заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

«За несколько дней до проявления симптомов, за два-три дня тоже можно выявить болезнь, но в этом время вируса еще мало, и потому возможности молекулярной диагностики ограничены», — цитируют Щелканова РИА «Новости». Он добавил, что симптомы COVID-19 у инфицированного появляются в первые 14 дней после заражения.

Ранее сообщалось, что ученые ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали новый высокоточный тест на выявление коронавируса. Роспотребнадзор намерен ежемесячно проводить 1 млн новых тестов на коронавирус, разработанных учеными ведомства, передает «Федеральное агентство новостей».

В настоящий момент на территории России зафиксировано 2337 случаев заболевания, 17 человек скончались.