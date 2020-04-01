Шнуров высмеял предупреждение Минздрава о передаче коронавируса половым путем

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров уже не в первый раз пишет стихи о коронавирусеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Певец, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пошутил над новостью о возможности заразиться коронавирусом половым путем. Ранее это подтвердили представители Минздрава. В своем Instagram исполнитель поделился размышлениями об опасности этого способа заражения.

«Что нам гонорея, триппер? Кто остыл, готовь навынос. Жить без секса в этом трипе хуже, чем коронавирус», — написал Шнуров в соцсети. В стихах певец пофантазировал, что до предупреждения Минздрава люди занимались любовью в перчатках с маской, и пошутил, что теперь стоит усилить меры безопасности. Например, выдавать молодым противогазы, так как из-за ажиотажа презервативы становится найти не менее сложно, чем маски.

Свое первое стихотворение о коронавирусе Шнуров опубликовал 30 января. Тогда певец в шутку призвал россиян воспользоваться преимуществами распространения вируса и посетить мировые достопримечательности, которые сейчас опустели, напоминает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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