Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Владимир Путин заявил, что в мире очень сложная ситуация с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. При этом глава государства отметил, что в мире в целом очень сложная ситуация с вирусом.

«У нас в стране ситуация осложняется», — заявил Путин во время дистанционного совещания с членами правительства. Российский лидер напомнил, что общее число случаев заражения коронавирусом в мире уже превысило 850 тысяч, а в России выросло до 2777.

Рост заболеваемости в Европе и распространение вируса по России подтвердила и вице-премьер Татьяна Голикова. «Количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8%», — цитирует РБК Голикову. По ее словам, рост числа выявленных заражений объясняется также и расширением тестирования. Также вице-премьер отметила, что в России уже разработаны прототипы вакцин от коронавируса.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в России на карантине по коронавирусу находятся более трех миллионов человек, на самоизоляции — более 290 тысяч человек. Также глава государства напомнил, что за три недели в Россию вернулись 825 тысяч россиян. Еще 20 тысяч вернутся на территорию РФ в ближайшее время. Как сообщил Минздрав России, готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная, передает RT.

По данным Роспотребнадзора, взрывного роста числа зараженных коронавирусом в России нет. Уточняется, что это связано со своевременным принятием необходимых мер. Однако, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, нерабочую неделю, утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным, необходимо продлить. Это следует сделать для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.