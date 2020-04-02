Ученые военно-медицинской академии назвали новые пути заражения коронавирусом

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Коронавирус может передаться при употреблении сырой водыФото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к инфекционному заболеванию COVID-19, может передаваться через воду и пищу, а также контактным путем. К такому выводу пришли специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова при разработке методических рекомендаций для Минобороны РФ.

По данным военных медиков, коронавирус может передаться другому человеку при употреблении термический необработанной пищи и сырой воды, в которых содержится вирус. Также вирус может передаться и через предметы быта, с которыми контактировал заразившийся. «Факторами передачи нового вируса являются выделения от больного (слюна, мокрота, фекалии)», — пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Ученые также отклонили версию, что SARS-CoV-2 передается воздушно-пылевым путем. Специалисты отмечают, что передача воздушно-капельным путем «имеет значение» при выявлении клинических признаков болезни.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил, что эпидемия коронавируса в России пойдет на спад к лету, сообщает телеканал 360. Эксперт также прогнозирует, что пик распространения инфекции в стране наступит в середине следующей недели (6-12 апреля), пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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