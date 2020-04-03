Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 млн

Более 1 млн человек в мире заразились коронавирусом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн. Это следует из статистики Университета Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки.
Сейчас, по данным организации, количество подтвержденных случаев составляет 1 002 159, 51 485 человек скончались, 208 949 удалось выздороветь. Университет, как отмечается, суммирует статистику по официальным источникам и СМИ. В России, судя по карте, 3 548 случаев заражения, 30 смертей и 235 выздоровлений.
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