02 апреля 2020

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 млн

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Более 1 млн человек в мире заразились коронавирусомФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн. Это следует из статистики Университета Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки.

Сейчас, по данным организации, количество подтвержденных случаев составляет 1 002 159, 51 485 человек скончались, 208 949 удалось выздороветь. Университет, как отмечается, суммирует статистику по официальным источникам и СМИ. В России, судя по карте, 3 548 случаев заражения, 30 смертей и 235 выздоровлений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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