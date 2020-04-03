Часть зараженных ямальцев решили оставить на домашнем карантине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 апреля — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 4 149 случаев заболевания, 281 человек вылечился, 34 человека умерли. В ЯНАО резко выросло число заболевших: за день инфекцию выявили у десяти человек, суммарно заражены 12 пациентов.

Из-за скачка количества больных ЯНАО вышел на четвертое место по этому показателю в УрФО — после Свердловской (39 случаев) и Челябинской (23) областей и ХМАО (16). Двоих первых зараженных на Ямале врачи выявили только 2 апреля, спустя три недели с объявления пандемии. Врач-инфекционист Илья Акинфиев считает, что причина кроется в малом количестве контактов между людьми и низком потоке ямальских туристов, возвращающихся на родину из-за рубежа.

Новые случаи обнаружены в Пангодах

Десять новых случаев коронавируса выявили среди жителей поселка Пангоды, сообщил источник URA.RU. Инфицированные контактировали с двумя людьми, которые стали первыми пациентами в ЯНАО. Теперь все 12 человек находятся под наблюдением врачей.

Артюхов закрыл Пангоды на карантин

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал указ о закрытии на карантин поселка Пангоды, это произошло еще до обнаружения десяти новых случаев заражения. Силовики будут усиленно контролировать въезд и выезд из города. Жителям поселка запрещено покидать дома без крайней необходимости.

Зараженных решили не госпитализировать

Шесть человек, у которых подтвердили коронавирус, остались на домашнем карантине в Пангодах. Как утверждают в оперативном штабе ЯНАО, сейчас нет необходимости в их госпитализации. Власти говорят, что остальным жителям поселка нечего бояться, поскольку зараженные не выходят из домов ни при каких условиях.

Жителям Салехарда будут напоминать о карантине по громкой связи

В Салехарде начала работу система оповещения. Три раза в день будут включаться сирены, после чего диктор будет сообщать о том, что в ЯНАО введен режим общей самоизоляции. Жителям города напомнят, что им необходимо оставаться дома и соблюдать дистанцию полтора метра от других людей.

Власти объяснили, как коронавирус попал в ЯНАО

Оперативный штаб ЯНАО заявил, что коронавирус мог быть завезен в округ из другого региона страны, а не из-за границы. Первые пациенты из поселка Пангоды не покидали пределов России в марте этого года. Один из них ездил в другой регион на своем автомобиле.

Бизнесмены пошли на хитрость, чтобы не закрывать магазины

Ямальские предприниматели, чтобы не закрывать магазины на время карантина, начали торговать непрофильными товарами — туалетной бумагой и мылом. В частности, на такой шаг пошла одна из точек по продаже электротоваров.

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