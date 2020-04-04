На Среднем Урале зафиксирован еще один случай коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. URA.RU публикует карту, откуда ранее были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус.
Всего, под данным федерального Роспотребнадзора, pа последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах России (из них 434 — в Москве). Зафиксировано девять летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 52 человека.
URA.RU продолжает публиковать карту, откуда в Екатеринбурге были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус. Так, один из последних случаев, информация о котором появилась накануне в открытых источниках — о госпитализации с адреса проспект Сахарова, 45 в Екатеринбурге (микрорайон Академический).
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