03 апреля 2020

В Свердловской области — еще один случай коронавируса. КАРТА очагов заражения

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Все заболевшие находятся в 40-й больнице ЕкатеринбургаФото: врачей-инфекционистов ГКБ №40
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Коронавирус COVID-19

На Среднем Урале зафиксирован еще один случай коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. URA.RU публикует карту, откуда ранее были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус.

Всего, под данным федерального Роспотребнадзора, pа последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах России (из них 434 — в Москве). Зафиксировано девять летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 52 человека.

URA.RU продолжает публиковать карту, откуда в Екатеринбурге были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус. Так, один из последних случаев, информация о котором появилась накануне в открытых источниках — о госпитализации с адреса проспект Сахарова, 45 в Екатеринбурге (микрорайон Академический).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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